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Происшествия24 августа 2022 13:14

На юге Волгограда мужчина устроил поножовщину в кафе

Его соперник попал в больницу
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

ЧП произошло в кафе Пинта в Красноармейском районе ночью 23 августа. В заведении гуляло несколько веселых и весьма не трезвых компаний. Двое незнакомых мужчин 37 и 25 лет что-то не поделили. В кафе им размахивать руками не позволили, поэтому соперники вышли на улицу, где и завязалась драка. Более старший участник конфликта вытащил нож и несколько раз ударил им 25-летнего волгоградца. Травмы оказались очень серьезными. Приехавшая «скорая» доставила пострадавшего в больницу. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

- Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об аресте. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.