В Волгограде выставили на торги коллекцию из 12 часов за 47 миллионов рублей

В выставленной на торги коллекции, в том числе, часы "Cartier" Фото: Иван МАКЕЕВ

На торги были выставлены часы из коллекции волгоградского бизнесмена, который стал банкротом. Продаются 12 элитных часов, общая стоимость которых оценивается в 47 миллионов рублей. Самый дешевый лот – 715 тысяч рублей, самый дорогой – 18,6 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал для размещения информации о проведении торгов.

Все элитные часы продаются на основании на основании постановления Дзержинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. Каждый экземпляр продается отдельным лотом. На торги были выставлены часы таких брендов как «Montblanc», «Rolex», «Cartier», «Patek Philippe».

По информации ФССП, часы принадлежат бизнесмену Сергею Хромову. Несколько лет назад волгоградский бизнесмен с таким именем был осужден за экономические преступления. Кроме того, Арбитражный суд Волгоградской области в этом году признал его банкротом.