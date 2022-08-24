В Волжском отпустили под домашний арест инструктора аквапарка, в котором погиб ребенок

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Пока следователи ищут виновных в гибели 13-летнего мальчика из Астрахани в аквапарке Волжского в июне этого года, ряд ответственных за работу и безопасность в этом развлекательном учреждении находятся под стражей. Стало известно, что одного из первых задержанных отпустили из СИЗО. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, постановлением Волжского городского суда инструктору Даниле Галайде изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Новая мера действует до 26 сентября. Напомним, в СИЗО 19-летний спасатель аквапарка находился с 28 июня вместе с еще одним инструктором Алексеем Захаровым.

Молодые люди стали первыми, кого задержали после трагедии. Их арестовали по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следствие считает, что молодые люди должны были следить за людьми в бассейне и броситься на помощь утопающему. Сами инструкторы утверждают, что в аквапарке их никто этому не учил, а пропускали на аттракцион не они, а робот-автомат.

Чуть позже к задержанным присоединился оператор, который должен был следить за происходящим в аквапарке по камерам. Если бы он внимательно смотрел на экраны, тонущего ребенка быстрее бы заметили и, возможно, спасли бы. Но оператор сидел в телефоне и трагедию пропустил.

Последним задержали директора аквапарка Георгия Газаряна. На 59-летнего владельцы развлекательного центра завели уголовное дело по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

Напомним, ребенок приехал с родителями из Астрахани отдохнуть в аквапарке Волжского 26 июня 2022 года. Плавать не умел, и с каждой горки его в воде встречал отец. На этот раз папа и сын не поняли друг друга, и подросток съехал в тот бассейн, где его никто не встречал. Пока окружающие заметили в воде утонувшего, он уже не подавал признаков жизни.

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Задержан 59-летний владелец развлекательного комплекса. В отношении Георгия Газаряна возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).