В Волгограде построят стадион за 67 миллионов рублей

Стадион построят в апреле следующего года Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде определился подрядчик, который построит физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Кировском районе. На торги была подана только одна заявка, работы выполнит ООО «Крона «Спорт». Об этом рассказали в мэрии. ФОК появится на улице Курчатова, 1б на территории СШОР №16.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на госзакупках, строительство стадиона обойдется в 67 миллионов 197 тысяч рублей. Финансироваться работы будут из средств бюджетных учреждений. В открытом ФОКе будут мини-футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, сектора для толкания ядра и прыжков в высоту, воркаут-площадку. На спортобъекте установят освещения и трибуны. Строительство завершиться в апреле 2023 года.