На День города в Михайловке выступят Глюкоза и Ирина Дубцова

Жители Михайловки увидят выступления волгоградки Ирины Дубцовой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сентябрь богат на дни рождения городов. Праздничные мероприятия пройдут не только в Волгограде. День города отметят и в Михайловке. В течение пяти дней там намечены различные локальные события, посвященные этому события: выступление местных коллективов, конкурсы, ретро-выставки, фестивали, танцы. Но самое интересное припасли на вечер 10 сентября. На завершающем концерте выступят две звезды российской эстрады: наша землячка Ирина Дубцова и Глюкоза. Певицы исполнят самые популярные и знакомые всем композиции. Так что подпевать жители Михайловки будут хором.

- Праздник начнется в 7 часов вечера и завершится в десять - праздничным фейерверком, - сообщают в администрации городского округа.