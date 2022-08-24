Жителю Волгоградской области грозит срок за продажу рогов сайгака

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело о незаконной продаже занесенных в Красную книгу животных. 34-летнему мужчине грозит до шести лет тюрьмы со штрафом до двух миллионов рублей за продажу через интернет найденных на даче рогов сайгака, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, 34-летний волгоградец в апреле этого года нашел на даче своей знакомой в поселке Береславка верхний свод черепа с двумя рогами сайгака. Находку мужчина решил продать. Разместил объявление с фотографиями на одном из сайтов, цену поставил небольшую - 3000 рублей. Но на беду волгоградца его объявление увидели сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону. При попытке продать рога краснокнижного сайгака мужчину задержали.