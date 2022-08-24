В Волгограде парализованный мужчина несколько дней провел рядом с трупом жены

Следователи проводят проверку.

Полицейских в одну из квартир дома по улице Ткачева в Волгограде вызвала дочка хозяев. Молодая женщина приехала навестить родителей из другого города. Ведь они несколько дней не выходили на связь и не отвечали на звонки. В квартиру самостоятельно попасть не получилось – ключ никак не проворачивался. Тогда дочь хозяев вызвала специалистов, которые вскрыли дверь. Внутри стоял ужасный запах. В одной из комнат женщина нашла тело матери, в другой комнате лежал парализованный отец. Он был жив. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться, почти не разговаривал, поэтому не в силах был позвать кого-либо на помощь. Если бы дочь не приехала, он умер от обезвоживания.

- Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели женщины. Следов насильственной смерти не обнаружено. Женщина скончалась скоропостижно, причину установят медицинские эксперты, - пояснили сайту volgograd.kp.ru СУ СК по Волгоградской области.