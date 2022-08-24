В Волгограде простились с профессором ВГСПУ Николаем Воробьевым

Николай Воробьев. Фото: администрации Центрального района

В Волгограде 24 августа простились с профессором ВГСПУ, доктором педагогических наук Николаем Воробьевым. Участник Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда скончался на 97-м году жизни, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Центрального района.

В начале Великой Отечественной войны 15-летний Николай пошел работать на завод, который выполнял военные заказы, охранял общежития училища. После был награжден медалью «За оборону Ленинграда». В мирное время занимался наукой. В Волгоградском социально-педагогическом университете занимался исследованиями и сравнением качества образования в России и за рубежом.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, ученикам и коллегам Николая Егоровича.