Волгоградцев будут прививать обновленной вакциной от гриппа

Среди тех, кому необходима вакцинация от гриппа, школьники Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области объявило о начале прививочной кампании против гриппа. Специалисты отмечают, что случаев осложнений после вакцинации зарегистрировано не было, как нежелательных побочных явлений. Ранее привитые если и заболевали гриппом, то в легкой или средней степени тяжести.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Управлении Роспотребнадзора, в эпидемическом сезоне 2022-2034 годов ожидается циркуляция гриппа, коронавируса, респираторных вирусов, в том числе риновирусов, парагриппа, РС-вируса, аденовирусов.

Состав трехвалентной вакцины против гриппа был полностью обновлен перед началом прививочной кампании. В четырехвалентной вакцине кроме обновленных штаммов будут присутствовать и те, которые были в препарате прошлого года.

Полностью обновлен состав трехвалентных противогриппозных вакцин на предстоящий эпидемический сезон 2022-2023гг. по сравнению со штаммами, которые были включены в состав вакцины прошедшего сезона:

По приказу Минздрава России прививки от гриппа должны получить 75% населения из групп риска. Среди них медики, учителя, работники транспорта, торговли, социальной сферы, вахтовики. Также иммунизация необходима детям от шести месяцев, школьникам 1-11 классов, студентам, женщинам в положении во втором и третьем триместре беременности, людям с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.