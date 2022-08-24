Волгоградка спалила три дачных участка выброшенным в траву окурком

Пламя уничтожило хозпостройки на трех дачных участках. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Днем 23 августа в Волгограде в СНТ «Природа» вспыхнул пожар. Огонь уничтожил хозяйственные постройки на трех дачных участках. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, на место прибыли и полицейские. Пожар возник по вине 40-летней волгоградки – собственницы одного из дачных участников. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Женщина бросила в сухую траву непотушенный окурок, после чего пламя начало распространяться по постройкам.

Полицейские проводят проверку. Сама волгоградка пострадала, с отравлением продуктами горения она была госпитализирована.

Напомним, в Волгоградской области с 27 июня действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую травму, делать шашлыки во всех населенных пунктах, на дачах.

- В условиях особого противопожарного режима за нарушение и несоблюдение требований пожарной безопасности сумма наложенного штрафа значительно возрастает, - отметили в региональной полиции.