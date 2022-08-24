В ДТП на дорогах Волгоградской области двое детей погибли и 200 пострадали

Чаще всего дети попадают в аварии вместе с родителями. Фото: Иван ВИСЛОВ

За семь месяцев 2022 года на дорогах Волгоградской области произошло 171 ДТП с участием детей. В авариях погибло двое несовершеннолетних, еще 200 ребят получили различные травмы. Такую печальную статистику сообщил на брифинге 24 августа замначальника УГИБДД У МВД России по Волгоградской области полковник полиции Валерий Удодов.

Чаще всего дети получают ранения в ДТП, когда едут с взрослыми в машине. При этом каждый пятый пострадавший ребенок во время аварии не был пристегнут и не находился в автокресле. Треть детей получили травмы, переходя дорогу.

В преддверии 1 сентября эксперты из Госавтоинспекции, облкомдортранса и облкомобразования обсудили с общественниками вопросы безопасности детей на дорогах и посоветовали родителям напомнить своим чадам правила дорожного движения.