В Волгограде и Волжском курьер телефонных мошенников забрал у пенсионеров 3 млн рублей

Курьер забирал деньги у пенсионеров и отправлял их телефонных аферистам Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативники задержали 22-летнего волгоградца, который работал на телефонных мошенников, обманывавших пенсионеров. Молодой парень в интернете нашел предложение о работе курьером. Его сообщники звонили пожилым людям, сообщали им, что их родственники совершили ДТП. Чтобы избежать уголовного преследования, аферисты требовали деньги. Курьер забрал у семи пенсионеров из Волгограда и Волжского в общей сумме более 3 миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волгоградец брал у пожилых людей деньги, после чего переводил их на счета аферистов, оставляя себе вознаграждение. Были возбуждены уголовные дела.

Курьера задержали оперативники. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в региональном Главке МВД.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все эпизоды преступлений.