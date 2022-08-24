В Волгоградской области за сутки госпитализировали почти сотню пациентов с COVID-19

За сутки в ковидарии попали 94 волгоградца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области вовсю идет очередная волна заболеваемости коронавирусом. Хотя в течение последних нескольких дней рост остановился и даже наметилось небольшое снижение числа новых заразившихся. И все равно цифры очень высокие. 24 августа COVID-19 диагностировали у 375 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Большое число пациентов с ковидом были госпитализированы. За сутки в волгоградские инфекционные госпитали положили 94 больных с коронавирусом.

Выздоровел от COVID-19 сегодня 21 волгоградец. К счастью, за сутки не зарегистрировали ни одного летального исхода от ковида.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За все время пандемии коронавирусом заболели 232 358 жителей Волгоградской области, из них выздоровели 218 984 человек. Для 6 900 волгоградцев ковид оказался смертельным.