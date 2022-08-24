В Волгоградской области в кювет перевернулись четверо парней на легковушке

В аварии пострадали три пассажира. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Быковском районе Волгоградской области произошла утром около 8 часов. 22-летний парень на «четырнадцатой» мчался по трассе Самара-Волгоград в сторону райцентра. На 672 километре трассы он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а потом съехал с дороги в кювет. Машина перевернулась. В ней находились четыре человека. Трое пассажиров: молодые люди 20, 25 и 30 лет получили травмы. Их на «скорой» доставили в больницу. Сам водитель отделался парой синяков.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.