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Происшествия24 августа 2022 8:31

В Волгоградской области в кювет перевернулись четверо парней на легковушке

Трое из них попали в больницу
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
В аварии пострадали три пассажира.

В аварии пострадали три пассажира.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Быковском районе Волгоградской области произошла утром около 8 часов. 22-летний парень на «четырнадцатой» мчался по трассе Самара-Волгоград в сторону райцентра. На 672 километре трассы он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а потом съехал с дороги в кювет. Машина перевернулась. В ней находились четыре человека. Трое пассажиров: молодые люди 20, 25 и 30 лет получили травмы. Их на «скорой» доставили в больницу. Сам водитель отделался парой синяков.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.