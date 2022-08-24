Волгоградцы могут звонить на единый номер при ДТП, упавшем дереве и агрессивной собаке во дворе

Волгоградцы могут звонить по телефону горячей линии круглосуточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда расширили перечень обращения для горожан. Волгоградцы могут обращаться в случае различных ЧП на горячую линию по телефону 95-95-81. На станции круглосуточно и без выходных дежурят специалисты, которые прошли необходимую подготовку.

По номеру телефона ЕДДС волгоградцы могут обратиться в случае ДТП, пожара, падения дерева, коммунальной аварии, снежных заносах на дорогах, захлопнувшейся двери. Кроме того, можно позвонить, если в дом заползла змея или во дворе бродит агрессивная собака. Дежурный передаст информацию в соответствующие службы для решения проблемы или оказания помощи.