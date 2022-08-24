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Происшествия24 августа 2022 8:03

В Волгограде товароведу дали три года за растрату из ломбарда

37-летней женщине отсрочили наказание из-за маленького ребенка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Приговор еще не вступил в силу.

Приговор еще не вступил в силу.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде Советский райсуд приговорил 37-летнюю товароведа ломбарда к трем годам тюрьмы. Женщину признали виновной в растрате в особо крупном размере. Но из-за маленького ребенка, наказание отсрочили, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- Учитывая наличие у осужденной малолетнего ребенка, суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, отсрочив его реальное отбывание до достижения ребенком возраста 14 лет, - рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, товаровед-оценщик ломбарда с мая по октябрь 2018 года периодически брала из кассы деньги на собственные расходы. Чтобы скрыть растрату, женщина оформляла фиктивные залоги. В результате сумма накопилась немалая – более 1.1 миллиона рублей. Этот ущерб ломбарду она должна также возместить. Женщина свою вину так и не признала, она еще может обжаловать приговор.