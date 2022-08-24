В Волгограде товароведу дали три года за растрату из ломбарда

Приговор еще не вступил в силу. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде Советский райсуд приговорил 37-летнюю товароведа ломбарда к трем годам тюрьмы. Женщину признали виновной в растрате в особо крупном размере. Но из-за маленького ребенка, наказание отсрочили, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- Учитывая наличие у осужденной малолетнего ребенка, суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, отсрочив его реальное отбывание до достижения ребенком возраста 14 лет, - рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, товаровед-оценщик ломбарда с мая по октябрь 2018 года периодически брала из кассы деньги на собственные расходы. Чтобы скрыть растрату, женщина оформляла фиктивные залоги. В результате сумма накопилась немалая – более 1.1 миллиона рублей. Этот ущерб ломбарду она должна также возместить. Женщина свою вину так и не признала, она еще может обжаловать приговор.