14-летний подросток на скутере врезался в автобус под Волгоградом

Подросток на скутере нарушил ПДД. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области в ежедневную сводку ГИБДД снова попали аварии с подростками на мотоциклах.

23 августа в половине пятого дня 14-летний парень на скутере «Хонда» на перекрестке с улицей Пролетарская,26 в Камышине не уступил дорогу автобусу, за рулем которого был 66-летний мужчина. В результате аварии подросток получил травмы, и его госпитализировали в больницу.

Утром того же дня в городе Михайловка 34-летняя волгоградка на «КИа Рио» проезжала нерегулируемый перекресток. В этот момент ее решил обогнать 16-летний подросток на мотоцикле. Произошло столкновение. В результате аварии пострадал водитель байка и его 16-летний пассажир. Их на «скорой» доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают родителям о правилах дорожного движения. За детей ответственность несут мамы и папы, которые допустили управление транспортными средствами несовершеннолетними.