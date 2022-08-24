Дороги к школам и детсадам обновляют в Волгоградской области

Ремонт завершат к 1 сентября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и Волжском в этом году обновляют подъезды к общеобразовательным учреждениям на 16 улицах. Ремонтируют в преддверии 1 сентября дороги к восьми школам, шести детсадам, двум музыкальным школам, двум колледжам, филиалу института и двум интернатам. Вопрос обеспечения комплексной безопасности детей губернатор Андрей Бочаров поручил взять на особый контроль, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

По данным облкомдортранса, подъезды к школам и садикам ремонтируют на 16 улицах. В Волгограде проезды обновляют на улицах Губкина, Удмуртской, 10-й Дивизии НКВД, Ковенской, Олимпийской, Кутузовской, Моздокской, а также в поселке Веселая Балка. Все работы на завершающей стадии. Уже сдали несколько объектов, расположенных в Волжскомна улицах 40 лет Победы и Пионерской, Московской и Циолковского, Большевистской и Чайковского. Средства на ремонт выделили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в 2022 году идут ремонт и строительство около 450 километров автодорог в регионе.