Под Волгоградом мужчина умер после рыбалки

Бригада скорой помощи констатировала смерть рыбака Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 23 августа в селе Райгород Светлоярского района умер мужчина. Вместе с товарищем они шли с рыбалки. 67-летнему волгоградцу резко стало плохо. Его друг вызвал скорую помощь, но приехавшие медики констатировали смерть рыбака. Он имел различные возрастные заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

У погибшего не было телесных повреждений или признаков насильственной смерти. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины после рыбалки.

Напомним, ранее в Волгограде сторож детской библиотеки, у которого было заболевание сердечно-сосудистой системы, умер во время дежурства.