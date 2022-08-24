Волгоградцы пожаловались на разлив зловонной канализации возле завода «Сарепта»

Канализационные стоки вылились на дорогу. Фото: Росприроднадзор

На разлив канализации на улицах Вучетича и Бахтурова рядом с заводом ВГМЗ «Сарепта» в Красноармейском районе пожаловались местные жители. Зловонный запах распространялся на много метров вокруг и не давал спокойно жить сотням волгоградцев. Росприроднадзор по Волгоградской и Астраханской областям, куда поступило заявление, выехали на место. Специалисты лаборатории взяли пробы почвы в месте прорыва канализационного коллектора. Теперь предстоит выяснить уровень загрязняющих веществ.

Также будут искать ответственных лиц, кто отвечает за трубу, из которой выливаются нечистоты: будут ли это городские коммунальщики или сети принадлежат заводу.