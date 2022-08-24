Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 7:13

Волгоградцы пожаловались на разлив зловонной канализации возле завода «Сарепта»

Росприроднадзор проводит проверку
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Канализационные стоки вылились на дорогу. Фото: Росприроднадзор

Канализационные стоки вылились на дорогу. Фото: Росприроднадзор

На разлив канализации на улицах Вучетича и Бахтурова рядом с заводом ВГМЗ «Сарепта» в Красноармейском районе пожаловались местные жители. Зловонный запах распространялся на много метров вокруг и не давал спокойно жить сотням волгоградцев. Росприроднадзор по Волгоградской и Астраханской областям, куда поступило заявление, выехали на место. Специалисты лаборатории взяли пробы почвы в месте прорыва канализационного коллектора. Теперь предстоит выяснить уровень загрязняющих веществ.

Также будут искать ответственных лиц, кто отвечает за трубу, из которой выливаются нечистоты: будут ли это городские коммунальщики или сети принадлежат заводу.