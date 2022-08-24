В Волгограде чиновники отказывали в «президентской» выплате ребенку-инвалиду

Волгоградский облсуд встал на сторону волгоградки с ребенком-инвалидом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде местная жительница обратилась в прокуратуру из-за отказа «Центра социальной защиты населения по Дзержинскому району» в назначении ее ребенку-инвалиду ежемесячной выплаты от 3 до 7 лет. Чиновники определили среднедушевой доход семьи в месяц, посчитав необоснованно пособия в размере 5500 и 10 000 рублей. Деньги выплачиваются по указу президента России. Выплата является компенсационной для семей с детьми-инвалидами, поэтому она не должна учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Прокурор обратился в суд, чтобы обязать «Центр социальной защиты населения по Дзержинскому району» назначить волгоградке ежемесячное пособие. Однако в марте Дзержинский районный суд встал на сторону чиновников. Решение было обжаловано. Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда удовлетворила иск ведомства. Волгоградке, у которой ребенок-инвалид, назначат полагающиеся ей выплаты.

- Аналогичные меры прокурорского реагирования приняты прокурором города Волгограда по защите в судебном порядке прав еще 9 граждан, имеющих право на ежемесячную выплату на детей с 3 до 7 лет включительно, - отметили в прокуратуре.