В Волгограде устанавливают водопровод вдоль улицы Чуйкова на Набережной

На верхней террасе набережной продолжают укладывать брусчатку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжается благоустройство верхней террасы Центральной набережной. Подрядчик приступил к монтажу поливочного водопровода. Он пройдет от музыкального театра до улицы Ковентри. Благодаря ему можно будет сохранить зелень даже в волгоградскую жару. На Чуйкова обещают высадить более двух тысяч растений: клен, рябину, сумах, тополь Болле, бирючину, кусты роз. Также на территории уложат рулонный газон площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Кстати, водопровод обещают сделать из материалов, устойчивых к перепадам температур. Так что он будет долговечным.

На набережной также продолжается укладка брусчатки. Всего ею замостят 5,5 тысяч квадратных метров. 2 тысячи квадратных метров займет асфальт. Для всех гуляющих и отдыхающих появятся 21 чугунная антивандальная скамейка и 41 урна.

Восстановят и лестницу, которая идет от музтеатра на нижнюю террасу набережной. Правда, пока на нее объявлен аукцион, работы начнутся, как только найдут подрядчика.

Ну а в планах на следующий год продлить реконструкцию набережной до памятника маршалу Константину Рокоссовскому.