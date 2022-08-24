Волгоградец подарил футболисту московского «Спартака» портрет из бисера

Фото: ФК "Спартак-Москва"

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес получил необычный подарок из Волгограда. Волгоградский болельщик Антон Кудлапий сделал портрет полузащитника из 120 тысяч бисеринок. Уникальную работу накануне передали Промесу.

- Вместе с Братухой благодарим Антона за картину и в очередной раз восхищаемся фанатским творчеством, - рассказали в пресс-службе «Спартака».

Антон Кудлапий занимается бисерной мозаикой. Портрет Квинси Промеса он сделал еще несколько месяцев назад, перед финалом Кубка России, в котором «Спартак» в мае обыграл «Динамо». А картину волгоградец решил сделать после личного знакомства с нидерландским футболистом.

- С детства болею за свой родной клуб «Ротор». Будучи несколько месяцев назад в Москве, мне посчастливилось познакомиться с игроком «Спартака» Квинси Промесом. В результате нашего общения я пообещал сделать ему сюрприз, - рассказал Антон Кудлапий.