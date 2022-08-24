В Волгограде исчезла женщина в красных кедах

Женщину ищщут и волонтеры и полиция. Фото: ЛизаАлерт

В Волгоградской области люди пропадают каждый день, большинство из них находятся уже через несколько суток. Но Наталью Лихоносову не могут найти с 5 августа. 47-летняя женщина ушла из дома и больше ее не видели. Родственники надеялись, что она вернется, но вестей от нее нет несколько недель. Мобильный телефон недоступен. Волонтеры и полиция просят помочь в розыске.

Приметы Натальи Викторовны Лихоносовой: рост около 170 сантиметров, худая, черные волосы, зеленые глаза. Когда уходила из дома на ней были бежевые брюки и красные кеды.

Всех, кто знает, где она находится, или видел ее, просят позвонить по телефону информационного организатора «ЛизаАлерт» 89275032467 или по номеру полиции «02».