Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2022 15:02

В Волгограде напротив двух университетов стартовало благоустройство

Подрядчик начал демонтаж плитки на бульварной части проспекта Ленина
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На бульварной зоне начали демонтировать плитку

На бульварной зоне начали демонтировать плитку

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде началось благоустройство на бульварной части проспекта Ленина напротив ВГСПУ и ВолгГТУ. Подрядчик приступил к демонтажу плитки на участке между улицами Гагарина и 13-й Гвардейской. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, работы уже выполнены на площади более 1500 квадратных метров.

Во время благоустройства рабочие вымостят 3750 квадратных метров тротуарной плитки, обновят асфальт и сделают велодорожки. Будут установлены скамейки, урны, фонари, система видеонаблюдения и парковое радио. Агрономы высадят свыше 100 кустарников бирючины.

Все работы на бульварной части проспекта Ленина между улицами Гагарина и 13-й Гвардейской должны завершиться до конца года.