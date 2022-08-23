В Волгограде напротив двух университетов стартовало благоустройство

На бульварной зоне начали демонтировать плитку Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде началось благоустройство на бульварной части проспекта Ленина напротив ВГСПУ и ВолгГТУ. Подрядчик приступил к демонтажу плитки на участке между улицами Гагарина и 13-й Гвардейской. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, работы уже выполнены на площади более 1500 квадратных метров.

Во время благоустройства рабочие вымостят 3750 квадратных метров тротуарной плитки, обновят асфальт и сделают велодорожки. Будут установлены скамейки, урны, фонари, система видеонаблюдения и парковое радио. Агрономы высадят свыше 100 кустарников бирючины.

Все работы на бульварной части проспекта Ленина между улицами Гагарина и 13-й Гвардейской должны завершиться до конца года.