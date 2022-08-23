Сто операций провели нейрохирурги онкодиспансера в Волгограде

Новая операционная. Фото: облздрав

Около ста сложных операций провели пациентам врачи нового нейрохирургического отделения, которое открылось в Волгоградском областном онкодиспансере в мае 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

Профильное отделение на 30 коек оборудовали в старом корпусе Волгоградского онкодиспасера. В операционных, оснащенных современным оборудованием, хирурги оперируют пациентов с опухолями головного и спинного мозга, периферической нервной системы и позвоночного столба. Так, одним из первых пациентов отделения стал 40-летний мужчина с метастазом в моторной зоне головного мозга. У волгоградца не двигались правая нога и рука. Уже через неделю после сложной операции мужчина смог восстановить двигательную функцию.

Помогают врачам проводить сложные манипуляции новейший микроскоп с флуоресцентным модулем, интраоперационная навигация, С-дуги и другое высокоскоростное силовое оборудование. Все это закупили в онкодиспансер по нацпроекту «Здравоохранение». После сложных операций пациентов отправляют к химиотерапевтам и радиологам.