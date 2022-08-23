В Волгограде водитель из Астрахани матерился на полицейских и получил 5 суток ареста

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Водитель из Астрахани получил 5 суток ареста в Волгограде. 23 августа инспекторы ГИБДД остановили в Ворошиловском районе «Volkswagen Polo», за рулем которого был 30-летний житель соседнего региона. Полицейские пытались составить протокол на автомобилиста за тонированные передние стекла иномарки. Однако астраханец им мешал, опустив стекла вниз и заявив, что стеклоподъемники не работают. Кроме того, он выражался в общественном месте грубой нецензурной бранью. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На мужчину был составлен протокол по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях. Его доставили в суд. Решением мирового судьи житель Астрахани был наказан арестом сроком на 5 суток за невыполнение требований полицейского. Также его оштрафовали на 500 рублей за тонировку на автомобиле. После завершения ареста будут рассматриваться материалы за мелкое хулиганство.

- Санкция указанной статьи влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, - отметили в региональной полиции.