Волгоградца будут судить за мошенничество на 3,5 миллиона рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела.

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего волгоградца. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Под данным следствия в марте 2021 года мужчина узнал через знакомую супружескую пару о предприниматели. Тот задолжал одного организации 92 миллиона рублей и долг с него требовали через суд. Волгоградец предложил свои услуги – обещал уладить все юридические вопросы через свои связи. Стоимость услуги оценил в 3,5 миллиона рублей. Посредниками выступили супруги.

Правда, для предпринимателя обвиняемый ничего не сделал, он просто потратил полученные деньги. А когда суд взыскал 92 миллиона, обманутый мужчина обратился к мужу с женой, через которых велись переговоры.

Часть сумму волгоградец вернул, но с него продолжали требовать должок. В итоге он пошел в полицию. В итоге уголовные дела возбудили на всех троих. На бизнесмена за покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере, на супругов за посредничество во взятке, на «помощника» за мошенничество в особо крупном размере.

Дело последнего передали в суд.