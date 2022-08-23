В трех районах Волгограда отключат электричество 24 августа

Электричества не будет весь рабочий день. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В среду сидеть без электричества и привычных удобств из-за плановых ремонтов энергетиков придется жителям более десятка улиц в трех районах Волгограда. Отключат свет 24 августа 2022 года Дзержинском, Ворошиловском и Краснооктябрьском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Дзержинском районе среди коммунальных страдальцев 24 августа 2022 окажутся жители пяти улиц: Алябьева, дома №74-5, 74А и 86, Антарктидская, №70 и 72,Совнаркомовская, №151, 151а-159, Селегинская, №10а и 10б, Хоперская, №142-156. Света не будет с 10.00 до 17.00. На Красном в эту среду обесточат один дом на улице 39-й Гвардейской Дивизии, №27. Электричества не будет с 9 утра до 17 часов.

В Ворошиловском районе сидеть без электроснабжения придется с 9.00 до 17.00 жителям домов по адресам: улицы Елисеева, №62-76, 62а, 64а, 66а и 72а, Новоузенская, дома №52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а и 89а, Чембарская, №59-69, 61а, 57д, 18а и 18-26, Череповецкая, №50, 52, 52а и 60, а также переулки Ленкоранский, дома №1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а и 14а, Рыбинский, №1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22 и 22а, Ченстоховский, 2а и Чембарский, 52.