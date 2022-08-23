В Волгоградской области сократят число налоговых инспекций

Число налоговых инспекций сократится в Волгоградской области. Фото: Архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление Федеральной налоговой службы России по Волгоградской области объявило об изменении структуры. С 19 сентября налоговые органы будут реорганизованы. Число территориальных инспекций будет сокращено с 13 до 11. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональном УФНС.

Межрайонная инспекция ФНС России № 4 в Средней Ахтубе будет присоединена к ИФНС Волжского. После этого инспекция с 19 сентября будет переименована в Межрайонную ИФНС России №1 по Волгоградской области. С этой же даты инспекцию №8, которая находится в Светлом Яру, присоединят к Межрайонной ИФНС России №11 по Волгоградской области – она располагается в Красноармейском районе.

- Реорганизация налоговых инспекций региона не приведет к снижению доступности получения налогоплательщиками услуг, предоставляемых ФНС России. Только за последние годы Федеральной налоговой службой много сделано для перехода на новый уровень бесконтактного взаимодействия с налогоплательщиками и оказания услуг в электронной форме, - отметили в ведомстве.