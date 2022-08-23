В Волгограде за 39 млн рублей отремонтируют проспект Жукова

На проспекте обновят асфальт. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

До конца 2022 года в Волгограде отремонтируют проезжую часть на проспекте Жукова. Стоимость новенького асфальта на километровом участке от улицы Каспийской до улицы Джаныбековской в Дзержинском районе составит 39,4 миллиона рублей. На сайте госзакупок появился аукцион по отбору подрядчика, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Ремонт дороги на проспекте Жукова будут проводить в два этапа. Первый продлится с середины до конца сентября. Завершить все работы должны до первых морозов – по 1 ноября 2022 года включительно. При этом подрядчик должен прекратить укладку асфальта, если неблагоприятные метеорологические условия могут повлиять на качество работы.

На время ремонта подрядчик разработает проект организации дорожного движения и согласует его с департаментом городского хозяйства Волгограда и ГИБДД. Пока на проспекте будут работать фрезеровальные машины и асфальтоукладчики старые дорожные знаки зачехлят или демонтируют. Помимо укладки двух слоев новенького дорожного покрытия на проспекте Жукова заменят бортовой камень, установят люки дождеприемных и смотровых колодцев. В финале нанесут разметку.