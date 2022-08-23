В Волгограде в среду воздух прогреется до +34 градусов

В Волгограде продолжается жаркая погода Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жаркая погода пока не собирается покидать Волгоградскую область. В регионе снова высокая температура воздуха и духота. 24 августа на территории регионе будет без существенных осадков. Восточный ветер подует со скоростью 8-13 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

По области температура воздуха в ночь на среду будет +15...+20º, местами при прояснении похолодает до +12º. Однако днем установится жара в +31...+36º. В Волгограде ночью +18...+20º, днем +32...+34º.

Жаркая погода в Волгоградской области сохранится до конца рабочей недели. Столбики термометров будут подниматься до пятницы до +36 градусов.