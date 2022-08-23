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Общество23 августа 2022 12:44

На трассе Москва-Волгоград водители бьются на 50 процентов чаще именно летом

В Волгоградской области транспортный поток увеличивается на треть
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Лучше "потерять" пару часов в дороге, но сохранить жизнь. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Лучше "потерять" пару часов в дороге, но сохранить жизнь. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

В Волгоградской области летние месяцы самое напряженное время для сотрудников ГИБДД и дорожников. Во время отпусков транспортный поток в регионе увеличивается на треть. Отпускники едут на море и обратно. С напряженной трассой справляются не все водители. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград летом 2021 году аварийность на трассе Р-22 «Каспий» выросла на 50 процентов по сравнению с весной.

Дело в том, что многие забывают об отдыхе во время путешествия. Водители спешат попасть на море или домой. Реакция снижается и автомобилисты уже не могут адекватно реагировать на дорожные ситуации. Поэтому именно так важен отдых. На федеральных дорогах Волгоградской области оборудованы 40 бесплатных точек для отдыха. Иногда нужно хотя бы пару часов, чтобы освежиться, размять ноги и передохнуть.

Игнорирование таких остановок ведет к смертельным последствиям. Буквально накануне жуткая авария случилась на саратовской трассе. В ней погибли три человека, шесть попали в больницу в тяжелом состоянии, в том числе и трое детей.

Дорожники и сотрудники ГИБДД периодически напоминают водителям о необходимости отдыха: раздают листовки с информацией о точках придорожного сервиса и телефонами экстренных служб.