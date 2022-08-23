Под Волгоградом возле железной дороги нашли обезглавленное тело мужчины

Скорее всего, мужчина попал под поезд. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ужасную находку сделали возле железнодорожных путей в городе Михайловка Волгоградской области. 22 августа поздно вечером случайный прохожий нашел тело мужчины с отрезанной головой в районе станции «Себряково». На место тут же вызвали полицейских, вскоре подъехали следователи.

- Личность мужчины до сих пор не установили, на вид ему от 35 до 45 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Сейчас по факту гибели мужчины проводится проверка, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Вероятней всего, мужчина попал под поезд, который и отрезал ему голову. Но точнее можно будет сказать, когда следователи выяснят все обстоятельства ЧП и приедет медицинское заключение.