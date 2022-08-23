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Общество23 августа 2022 9:57

В Волгограде фитнес-тренерам грозит по 8 лет тюрьмы за перепродажу сильнодействующих препаратов

Уголовное дело было направлено в суд
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Работая тренерами в фитнес-зале, мужчины продавали препараты своим подопечным

Работая тренерами в фитнес-зале, мужчины продавали препараты своим подопечным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело на фитнес-тренеров. Они занимались сбытом препаратов для достижения высоких спортивных показателей. Двое волгоградцев, которым 41 год и 45 лет, будучи фитнес-тренерами, летом 2021 года в интернете незаконно купили для перепродажи сильнодействующее вещество, запрещенное к свободному обороту на территории России. Они приобрели эфир изомера 1тестостерона, общей массой почти 36 грамм. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Препарат тренеры стали продавать своим клиентам в качестве средства для улучшения спортивных результатов.

- Их деятельность была пресечена сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ Управления МВД России по г. Волгограду, - отметили в прокуратуре.

Оба волгоградца свою вину признали. Они находятся под домашним арестом. Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд. Фитнес-тренерам грозит до 8 лет лишения свободы каждому.