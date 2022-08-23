За сутки 74 волгоградца попали с коронавирусом на больничную койку

Все больше пациентов нуждается в госпитализации.

Уровень заболеваемости COVID-19 остается в Волгоградской области по-прежнему очень высокий. По информации сайта стопкоронавирус.рф на 23 августа, за последние сутки заболели 397 человек. Это чуть меньше, чем днем ранее. Среди тех, у кого диагностировали коронавирус, 57 детей от младенцев до подростков.

Пугает высокий уровень госпитализаций. В больницу с серьезными осложнениями только за один день попали 74 человека. При этом выписали с выздоровлением всего лишь 10 пациентов. Всего в волгоградских больницах и поликлиниках на данный момент лечатся от инфекции 6120 человек, большая часть из них амбулаторно.

Волгоградские врачи еще раз напоминают о необходимости соблюдения профилактических мер: маска в общественных местах, частое мытье рук и вакцинация. Прививки делают в пунктах вакцинации в каждой поликлинике. Лучше привиться до сезона простуд и гриппа.