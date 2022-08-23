В Волгограде поймали разбойника, напавшего на два офиса микрозаймов

Мужчина угрожал сотруднику офиса микрозаймов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские полицейские задержали 22-летнего жителя города. Молодого человека подозревают в разбойном нападении на офисы микрофинансирования.

22 августа волгоградец выбрал цель в Краснооктябрьском районе. Зашел внутрь и потребовал от сотрудника отдать ему наличность. В кассе было 5 тысяч. Их он и получил под угрозой ножа. Уже через несколько часов таким же образом он напал в такой же офис на Трактороном. Но там не оказалось наличных денег - парень ушел ни с чем. В обоих случаях о разбойнике сообщили в полицию. Его нашли достаточно быстро. У задержанного обнаружили нож и украденные деньги.

- Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы, - рассказали в ГУ МВд по Волгоградской области.