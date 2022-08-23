В Волгограде мужчина скончался в библиотеке

Следователи проводят проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Волгограда в детской библиотеке на улице Рокоссовского умер 64-летний мужчина. Он работал в учреждении сторожем. 21 августа волгоградец заступил на суточное дежурство, ночью он почувствовал себя плохо, о чем сообщил по телефону директору библиотеки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, руководитель, прибывший для оказания помощи своему сотруднику, обнаружил его бездыханное тело.

Следователи не нашли следов, которые бы указывали на криминальный или насильственный характер смерти. У мужчины не было телесных повреждений. Стало известно, что у мужчины было заболевание сердечно-сосудистой системы. Следственный комитет проводит проверку.