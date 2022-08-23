Волгоградцев приглашают сыграть в шахматы на «Пеньках»

В парке ждут и начинающих шахматистов, и продвинутых. Фото: Алексей ФОКИН

Жителей Волгограда в пятницу, 26 августа 2022 года, приглашают сыграть в шахматы на пеньках. Сеанс одновременной игры в Комсомольском саду проведет один из лучших шахматистов Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

Начнется сеанс одновременной игры 26 августа в 17.00. Сразиться в шахматы на свежем воздухе в Комсомольском саду могут как мастера, так и начинающие шахматисты. Затем волгоградцев ждет блиц-турнир. Зарегистрироваться на него можно будет на месте. Вход и участие для всех - свободные.