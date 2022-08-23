В Волгоградской области с начала года сдали 40 многоэтажек

В Волгограде растут темпы ввода жилья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Комитет строительства Волгоградской области подвел итоги за 7 месяцев этого года. Специалисты подсчитали, сколько в регионе построили за это время. Оказалось, что больше, чем в прошлом году.

Так, ввели в эксплуатацию 40 многоквартирных домов площадью 128 тысяч квадратных метра, строятся еще 235 многоэтажек. 309 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство. Это на 49 процентов больше, чем в прошлом году. Чаще всего возводят дома в Волгограде, на втором месте Среднеахтубинский район, на третьем – Волжский.

С января по июль 2022 года ввели в эксплуатации 435 квадратных метров недвижимости – это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Кстати, сейчас идет согласование с Минстроем о выделении региону 12 миллиардов рублей на ближайшие пять лет. Они пойдут на развитие инфраструктуры в комплексной жилищной застройке.