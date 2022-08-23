Жителей Дзержинского района Волгограда приглашают обсудить строительство новой дороги под их домами

Жильцам новостроек на Семи ветрах остро не хватает дорог. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жилищное строительство очень быстрыми темпами развивается в последние годы в Дзержинском районе Волгограда. Настолько, что инфраструктура не поспевает за новыми жилыми комплексами. Жильцам новостроек остро не хватает дорог. Одну из них мэрия собирается построить в ближайшие годы. Новый участок улицы Космонавтов от улицы Симонова до Хорошева планируют проложить под окнами домов. Для этого мэрии нужно одобрение жителей Семи ветров. Их приглашают на общественные обсуждения, которые стартуют в департаменте градостроительства и архитектуры Волгограда уже сегодня, 23 августа.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в городской администрации, общественные обсуждения пройдут с 23 августа по 21 сентября. Это времени должно хватить жителям, чтобы ознакомиться с документами и высказать свое мнение. По проекту новый участок улицы Космонавтов будет представлять собой четырехполосную дорогу длиной около 650 метров и шириной 15 метров. Помимо автомобильных полос предусмотрены тротуары шириной более 2 метров и велодорожки шириной около 3 метров. На дороге поставят два светофора.

Мэрия приглашает обсудить проект межевания территории. Фото: администрация Волгограда.

Дорога, по словам чиновников, призвана улучшить транспортную доступность жителей новых жилых кварталов. Поэтому вряд ли найдутся те, кто будет против новой инфраструктуры.

Кстати

Участники общественных обсуждений могут направить предложения по проекту в департамент по градостроительству и архитектуре по адресу: 400066, Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а.