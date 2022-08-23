Мошенник обманул с арматурой жителей Краснодарского края, Волгоградской, Московской и Владимирской областей

Мужчину привезли из Ингушетии в Волгоград. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские оперативники задержали подозреваемого в серии интернет-мошенничеств жителя Ингушетии. Мужчина обманул желающих приобрести металлическую арматуру жителей Краснодарского края, Волгоградской, Московской и Владимирской областей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

Все началось с того, что в конце февраля 2022-го житель Фроловского района пришел в полицию с заявлением, что его обманул продавец металлической строительной арматуры, объявление которого он нашел в Сети. Волгоградец перевел на счет продавца 305 тысяч рублей, после чего тот исчез, так и не поставив товар.

Полицейские возбудили дело о мошенничестве и вышли на 35-летнего жителя Ингушетии. Во время обысков у него дома изъяли 4 мобильника, шесть банковских карт и множество сим-карт. Подозреваемого доставили в Волгоград и заключили под стражу. Не исключено, что помимо уже известных четырех эпизодов вскроются и другие.