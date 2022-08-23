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Общество23 августа 2022 6:57

В Волгограде 23 августа почтили память жертв массированной бомбардировки Сталинграда

Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на Мамаевом кургане
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на Мамаевом кургане.

Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на Мамаевом кургане.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

День массированной бомбардировки Сталинграда – 23 августа 1942 года – стал самым страшным днем в истории города. Спустя 80 лет в Волгограде почтили память жертв жестоких авиаударов. Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на главной высоте России — Мамаевом кургане, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

В кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде с утра прошла Божественная литургия и заупокойная лития. Памятные акции проходят 23 августа 2022 года во всех городах и поселках области. А 2 февраля 2023-го в регионе масштабно отпразднуют 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Напомним, 23 августа 1942 года в 16 часов 18 минут Сталинград превратился в ад. Четыре дня несколько сотен вражеских бомбардировщиков делали до 2 тысяч вылетов ежедневно. Каждый раз они несли с собой смерть и разрушения. Город полыхал, задыхаясь от дыма, захлебываясь кровью. Щедро сдобренная нефтью, горела Волга, отрезая людям путь к спасению. Сталинград буквально стерли с лица Земли, погибло около 40 тысяч мирных жителей.