В Волгограде 23 августа почтили память жертв массированной бомбардировки Сталинграда

Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на Мамаевом кургане. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

День массированной бомбардировки Сталинграда – 23 августа 1942 года – стал самым страшным днем в истории города. Спустя 80 лет в Волгограде почтили память жертв жестоких авиаударов. Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на главной высоте России — Мамаевом кургане, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

В кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде с утра прошла Божественная литургия и заупокойная лития. Памятные акции проходят 23 августа 2022 года во всех городах и поселках области. А 2 февраля 2023-го в регионе масштабно отпразднуют 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Напомним, 23 августа 1942 года в 16 часов 18 минут Сталинград превратился в ад. Четыре дня несколько сотен вражеских бомбардировщиков делали до 2 тысяч вылетов ежедневно. Каждый раз они несли с собой смерть и разрушения. Город полыхал, задыхаясь от дыма, захлебываясь кровью. Щедро сдобренная нефтью, горела Волга, отрезая людям путь к спасению. Сталинград буквально стерли с лица Земли, погибло около 40 тысяч мирных жителей.