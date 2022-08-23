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Общество23 августа 2022 6:41

Волгоградец получил штраф за публикацию в соцсети флага нацистской Германии

На суде мужчина признал вину
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Решение суда в законную силу не вступило

Решение суда в законную силу не вступило

Фото: Алексей ФОКИН

Кировский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в публичном демонстрировании нацистской символики. В мае 2022 года волгоградец на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал государственный флаг нацисткой Германии времен III рейха. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

На суде мужчина признал вину. Его признали виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания он заплатит штраф размером 1 тысяча рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.