Волгоградец получил штраф за публикацию в соцсети флага нацистской Германии

Решение суда в законную силу не вступило Фото: Алексей ФОКИН

Кировский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в публичном демонстрировании нацистской символики. В мае 2022 года волгоградец на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал государственный флаг нацисткой Германии времен III рейха. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

На суде мужчина признал вину. Его признали виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания он заплатит штраф размером 1 тысяча рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.