В Волгоградской области 33 тысячи человек страдают ожирением

В Волгоградской области у 33 тысяч жителей ожирение Фото: Олег УКЛАДОВ

Проблема ожирения остро стоит в современном обществе. Далеко не самая благоприятная ситуация и в Волгоградской области. В регионе ожирением страдают около 33 тысяч человек, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области со ссылкой на и ГБУЗ «ВОМИАЦ». В 2021 году впервые избыточный вес диагностировали у 8161 волгоградца. В Волгоградской области показатель заболеваемости ожирением составляет 329,8 случая на 100 тысяч населения – это больше, чем в среднем по стране (253,9 случая на 100 тысяч населения).

Индекс массы тела специалисты вычисляют по формуле: вес в килограммах делится на квадрат роста в метрах.

Графика Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

Основной причиной ожирения называют переедание. Также к нему приводит низкая физическая активность. Большой вес приводит к различным заболеваниям, среди них атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, сахарный диабет. 10 килограммов лишнего веса отнимают у человека 1 год жизни.