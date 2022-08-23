Волгоградская область получит 130 млн рублей на пляжи и турмаршруты

Волгоградские турпроекты получат господдержку. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

130,6 миллиона рублей грантовой поддержки по итогам конкурсного отбора в 2023 году получит Волгоградская область на развитие индустрии гостеприимства. Она вошла в число регионов, претендующих на создание и развитие пляжных зон и национальных турмаршрутов, а также приобретение туристического оборудования. На это выделят десятки миллионов рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По информации облкомтуризма, 89,7 миллиона рублей направят на закупку туристского оборудования, разработку новых маршрутов и создание электронных путеводителей. Еще 40,9 миллиона выделят на создание и развитие пляжных зон и национальных туристских маршрутов.

Всего в 2023 году Ростуризм планирует поддержать порядка тысячи проектов на общую сумму в 5,3 миллиарда рублей.