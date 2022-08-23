«Ситиматик-Волгоград» выступил партнером фестиваля Ultra 100 в Волжском

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» выступил партнером фестиваля Ultra 100 прошедшего в г. Волжском в минувшие выходные. Фестиваль проходил параллельно на двух площадках, верхней площадке фестивального городка и нижней террасе оз. Круглое. Мастер-классы от известных спортсменов, открытый микрофон, шоу воздушных змеев, пенное ULTRA-SHOW и большое количество активностей для взрослых и детей. Праздник стал масштабным мероприятием для жителей г. Волжского, а также спортивных любителей и профессионалов, приехавших с различных регионов России.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональным оператором был организован сбор и вывоз порядка 60 куб. м отходов по двух контейнерной системе. Напомним, что до 2024 года двух контейнерная система будет внедрена на всей территории Волгоградской области. Во дворах Тракторозаводского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Центрального и Ворошиловского районов г. Волгограда уже установлены контейнеры синего и зеленого цвета. Синие предназначены для «сухих» отходов, пригодных для переработки: стекла, пластика, макулатуры, алюминия, жести и др. В зеленые контейнеры необходимо складывать пищевые (кухонные) отходы.

Кроме того, жители Волгоградской области могут дополнительно увеличивать количество отходов, направляемых на переработку, сдавая их в экопункт «Вторматик». В ходе общения на фестивале выяснилось, что многие уже знают об экопункте и пользуются его услугами, остальные выражали интерес и записывали его координаты, чтобы принести и сдать вторичные материальные ресурсы (бумагу, картон, пластик).

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Павильон экопункта расположен в г. Волгограде на площадке перед торговым центром «Парус» по улице Елецкая, 21. Всю исчерпывающую информацию о пункте можно найти на сайте , а за новостями следить в телеграмм-канале.

Компания «Ситиматик-Волгоград» призывает граждан активнее внедрять идеи осознанного потребления в свою жизнь и включаться в дело раздельного сбора отходов – приносите вторсырье в экопункт «Вторматик», обменивайте его на вознаграждение и наш город станет чище и безопаснее.