В Волгограде 3 района временно останутся без электричества 23 августа

Электричество во вторник отключат в трех районах города Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде во вторник без света в течение дня придется обходиться жителям трех районов. На большинстве адресов отключение электричества продлится 8 часов. Коммунальные неудобства возникнут из-за плановых ремонтных и профилактических работ на оборудовании. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 23 августа не будет в Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Ряжской, 2/1, 2-12, 3а, 5а, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 11, 11а, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/2, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 15а, 15/2, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20а, 20, 21, 21а, 21, 21/1, 21/2, 22/2, 22/3, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 24, 25/1, 25/2, 27б, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 29а, 29д, 31/2, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35/3, 36/1, 36/2, 36/3, 40, 43-59, 44, 46, 46а, 50-64, 56а, ул. Котовского, 1-5, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/7, 5, 5/1, 5/2, 8-16, 15, 17а, 17, 21, 25, 26, 27а, 27б, 28, 29, 39-33, ул. Кожевникова, 1/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/3, 6/4, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 14/1, 15/1, 15а,16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22, ул. Демидовскую, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 38, ул. Качинцев, 31, 38-42, 39а, 43, 46-56, 56а, 62, 71/4, 76, 78, 78/3, 80, 80д, 80/1, 80/3, 82, ул. Беломорскую, 1, 2, 2а, 3б, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 7а, 8-38, 8а, 8б, 8в, 15, 15а, 17, 19, 19а, 19б, 19а, 23, 25, 25, 25/1, 25/2, 25/1, 35, 35/1, 37а, 39-73, ул. Охотскую, 9, 12-17, 23-43, ул. Колодезную, 3-7, 4-16, 16а, 15, 17, 20, 21, 22-26, ул. Селикатную, 40-46, 46а, 48-58, ул. Белостокскую, 2-32, 5, 7а, 7-39, 58, 70, 61, ул. Лебединскую, 3-11, 12-20, 32-34, ул. Можайскую, 2, 1-7, 4а, 5а, 4-12, 10а, ул. Магистральная, 1-11, 2-10, 4а, 11а, 12а, 12-22, 13, 13а, 15, 17, ул. Тищенко, 4, ул. Красноярскую, 1-15, 2-22, 6а, 15а, 16а, 18а, 19, 21, ул. Тернопольскую, 1-35, 2-34, 36а, ул. Смоленскую, 15-25, 18-20, 19/1, 20/4, 24/1, 24/3-26.

В Ворошиловском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители ул. Морфлотской, 1-25, 4а, 24а, 25а, ул. Череповецкой, 140б, 142, 144, 148, 150, ул. Минераловодской, 59-65, 66, 68, ул. Чинарской, 35, 39, ул. Алмазной, 1-23, 1а, 1б, 3а, ул. Огородной, 1, 3, 1/3, 3/1, 4а, 5/1, 5/2, 6-30, 6а, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, ул. Баррикадной, 2. В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Корпусную, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 ул. Героев Малой Земли, 44, 46, 48, 50, ул. Сидорова, 4, 6, ул. Судостроительную, 49, 51, 53, 55, 57, 59, ул. Электростальскую, 3, ул. Плеханова, 1-53, 22, 22а, 51а, 57а, 57б, 57-97, 90-96, 178/15, 178/16, 178/23, 178/33, 178/47, 178/52, 178/59, 178/61, 178/89, ул. Костюшко, 2-84, 90-112, ул. Ленинаканскую, 1-109, 2-82, ул. Хабаровскую, ул. Семиполатинскую, ул. Дальневосточную, ул. Леваневского, ул. Подгорную, пер. Подгорный, ул. Кольцова, ул. Шоссейную, ул. Изобильную, ул. Янтарную. С 9.00 до 12.00 без света останутся дома на ул. Пятиморской, 1, 3, 5, ул. Мачтозаводской, 110, 112, ул. 2-й Динамовской, 22, 24, 26.