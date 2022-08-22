В Волгограде председателя кооператива «Депозит» приговорили к 5 годам тюрьмы за мошенничество

Приговор может быть обжалован. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Центральный районный суд вынес приговор председателю потребительского кооператива «Депозит». Мужчина обвинялся в крупном мошенничестве.

Объявления о деятельности кооператива появилось весной 2013 года. Мужчина предлагал будущим членам райские условия: вклады под 20-30 процентов в зависимости от суммы. КПК работал по принципу пирамиды. К 2016 году он умудрился собрать с населения миллионы рублей. Кому-то повезло и им выплачивали деньги со средств остальных пайщиков. Но в итоге мужчина все-таки сбежал. За это время он сумел прикарманить себе 11 миллионов 147 тысяч рублей, на которые прекрасно жил.

Но волгоградца поймали. Свою вину в содеянном от отрицал и следователям и на суде.

- Доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора: пять лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжаловано. – сообщили сайту Volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградского областного суда.