Во вторник волгоградцам пообещали жаркую погоду с сильным ветром

Во вторник в Волгограде будет жарко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После небольшой паузы в Волгоградскую область вернулась жаркая погода. 23 августа воздух местами раскалится до +36 градусов. Синоптики в Волгограде и области во вторник прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Юго-восточный ветер подует с порывами 15-18 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в Волгоградском ЦГМС.

По области в ночь с понедельника на вторник температура воздуха будет +16...+21º, местами при прояснении она опустится до +12º, днем +31...+36º. В Волгограде в ночные часы +19...+21º, днем +32...+34º.